صرح قائد قوات "أحمد" الروسية الخاصة وبطل روسيا أبتي علاء الدينوف، بأن روسيا ستنهي العملية الخاصة في أوكرانيا في العام المقبل 2024.

وقال علاء الدينوف على قناة روسيا 24 التلفزيونية: "نحن في حالة جيدة جدا في الوقت الحالي. يتقدم المقاتلون كل يوم، ويطردون العدو، ويسيطرون على التحصينات والمرتفعات التي تمركز فيها لمدة خمسة إلى ستة أشهر، وضرب مقاتلينا منها".

وأضاف: "من حيث المبدأ، (العدو) تكبد خسائر فادحة، نحن الآن نسيطر على نفس المناطق وبأقل الخسائر، ويمكن القول إنه مقارنة بما حاول القيام به وفعله، أعتقد أننا نفعل ذلك بكفاءة أكبر بكثير تقنيا وواقعيا".

وأوضح القائد: "لقد حققنا الآن تقدما جيدا في بعض المناطق، ونستعد للتقدم في مناطق أخرى، وأعتقد أن العام المقبل 2024، سيكون العام الذي نوقف فيه العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".

وأعرب علاء الدينوف عن اعتقاده أن "روسيا انتصرت بالفعل، وقد حدثت نقطة تحول في أذهان سكان أوكرانيا وما يسمى بالنخب العالمية". والآن، وفقا للقائد، من الضروري "إكمال عملنا بكفاءة دون خسائر كبيرة".

وكان الهجوم الأوكراني المضاد قد بدأ في الرابع من يونيو الماضي، وبعد ثلاثة أشهر، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن "الهجوم المضاد" لم يتوقف فحسب، بل "إنه فشل"، وفي بداية ديسمبر الجاري، تكبدت كييف في محاولات الهجوم التي شنتها خسارة أكثر من 125 ألف عسكري بين قتيل وجريح.

وقال الرئيس الروسي في اللقاء السنوي الخاص "الخط المباشر مع فلاديمير بوتين" الذي عقده الأسبوع الماضي، إن الغرب أعطى أوكرانيا كل ما وعد به، بل وأكثر من ذلك، وخلال هذا الوقت دمرت القوات المسلحة الروسية 2.3 ألف مركبة مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك 747 دبابة سوفيتية وغربية (ليوبارد، أي إم إكس، تشالنجر 2).

كما أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن القوات الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي من جبهات القتال.

المصدر: RT