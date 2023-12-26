قائد قوات كييف يرجح مغادر أفدييفكا خلال 3 أشهر ويقول: اذا لم تكن القوات كافية الأفضل المحافظة عليها

اعترف القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي، بصعوبة المهمة في أفدييفكا، موضحا أن القوات الأوكرانية قد تغادر المنطقة خلال 2 أو3 أشهر.

وأوضح زالوجني: "قد تغادر القوات الأوكرانية أفدييفكا خلال 2 أو3 أشهر".

وقال في مؤتمر صحفي: "بالنسبة لسير العمليات العسكرية بالقرب من أفدييفكا، نحن لا نحتاج إلى التوقف وتنظيم نوع من العرض حول منطقة معينة، حيث يخضع سير العمليات لقوانينها الخاصة، التي لا تعتمد على ما إذا كان النواب أو الصحافيون يحبون ذلك أو يرغبون في أمر أخر".

وأضاف: "لدى القوات الروسية الفرصة لتركيز قواتها في اتجاه معين، وقد يفعلون في غضون شهرين أو ثلاثة ما فعلوا في أرتيوموفسك (باخموت).. سوف ندافع بقدر ما يسمح توفر القوى، وإذا لم تكن القوى كافية فمن الأفضل المحافظة عليها".

هذا وصرح مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية إيغور كيماكوفسكي اليوم الثلاثاء أنه أصبح لدى روسيا إمكانية إغلاق العديد من الطرق ذات الأهمية الإستراتيجية لأوكرانيا بعد السيطرة على مارينكا.

يذكر أن مدينة أفدييفكا تقع على بعد 13 كيلومترا من دونيتسك، وتشهد المنطقة في الوقت الراهن معارك ضارية، حيث يواصل الجيش الروسي تدمير الدفاعات الأوكرانية المحصنة.

كما تحدث موقع "Military Chronicle" في وقت سابق، عن الوضع السائد في اتجاه أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، وأشار إلى تقدم وحدات الجيش الروسي هناك.

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المصدر: RT + "تاس"