شويغو: القوات الروسية توسع نطاق سيطرتها في منطقة العملية العسكرية في أوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن القوات الروسية تواصل السيطرة على مواقع استراتيجية جديدة، وتوسع نطاق سيطرتها على جميع المحاور بمنطقة العملية العسكرية في أوكرانيا.

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وقال: "قواتنا تواصل تحركها نحو تحقيق الأهداف المعلنة للعملية العسكرية"، والقوات الروسية حققت الهدف الرئيسي للعام الماضي، وأحبطت الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية الذي أعلنته كييف والغرب.

وأضاف أن مؤسسات الصناعات العسكرية الروسية ضاعفت إنتاج الأسلحة، وتحدّت الإمكانيات العسكرية التقنية الغربية التي تشدّق بها الغرب.

وشدد على أن الشعب الروسي الذي يدعم العملية العسكرية أصبح سندا للقوات الروسية في عملها العسكري.

المصدر: RT