الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلتين وصد هجوم معاد أوكراني استهدف مرفأ فيودوسيا في القرم

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن سفينة الإنزال الكبيرة "نوفوتشيركاسك" تعرضت لأضرار في مرفأ فيودوسيا أثناء صد هجوم للقوات الأوكرانية استهدف منطقة مرفأ فيودوسيا في القرم.

وقالت الوزارة في بيان: "أثناء صد هجوم للقوات الأوكرانية استهدف ميناء فيودوسيا في القرم، تعرضت سفينة الإنزال الكبيرة نوفوتشركاسك لأضرار.. وتم خلال عميات التصدي إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين Su-24 كانت تطلق صواريخ موجهة في منطقة قرية جوفتن (125 كلم شمال شرق نيكولاييف)".

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إلى ذلك قال رئيس شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسينوف، إن هجوما للقوات المسلحة الأوكرانية استهدف ميناء فيودوسيا، أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين. كما تضررت ستة مباني.

المصدر: نوفوستي