مُنيت أوكرانيا بهزيمة كبيرة نتيجة خسارتها مارينكا، والقادم أعظم، بحسب الخبير العسكري يوري كنوتوف. حول ذلك، كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الاثنين 25 كانون الأول/ديسمبر، تحرير مارينكا بالكامل. وهذا النصر، بحسب الوزير، سيجعل من الممكن حماية دونيتسك بشكل أكثر فاعلية من نيران القوات المسلحة الأوكرانية.

ووفقًا للخبير العسكري، مدير متحف قوات الدفاع الجوي، يوري كنوتوف، فإن السيطرة على مارينكا تمثل نصرًا كبيرًا، وقال:

لتحرير المدينة أهمية سياسية لا تقل عن الأهمية العسكرية. لأن مارينكا تعد منذ فترة طويلة المكان الذي أرهبت منه أوكرانيا دونيتسك، وبالتالي فإن التحرير الكامل لمارينكا هو انتصار سياسي كبير لنا وهزيمة أوكرانية جدية. تحرير هذه المدينة يسمح لقواتنا بالتحرك شمالًا، مباشرة نحو ما يسمى بـ "حلقة دونباس" والعمل بشكل أكثر نشاطًا في منطقة أفدييفكا. بات لدينا، الآن، فرص إضافية لزيادة الضغط على الوحدات الأوكرانية بهدف تطويق أفدييفكا بالكامل. الآن، باتت في مرمى النيران، نطلق النار على الطرق، وقد بات من الصعب جدًا على العدو توفير الاحتياطيات والذخائر. إذا أُحكم الحصار، فسوف يجري حل مسألة أفدييفكا بتقسيمها إلى أجزاء، وحصر العدو في مراجل صغيرة، والقضاء عليه فيها. سيستغرق هذا وقتا طويلا، لكنني أريد القول إنه سيحقق لنا فرصة دخول أفدييفكا من الجانب الغربي، حيث لا يتمتع الجيش الأوكراني بتحصينات قوية.

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