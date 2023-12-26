مستشار رئيس دونيتسك: السيطرة على مدينة مارينكا سيسمح لروسيا بإغلاق عدة طرق استراتيجية أمام أوكرانيا

صرح مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية إيغور كيماكوفسكي اليوم الثلاثاء أنه أصبح لدى روسيا إمكانية إغلاق العديد من الطرق ذات الأهمية الإستراتيجية لأوكرانيا بعد السيطرة على مارينكا.

وقال كيماكوفسكي في تصريح "للقناة الأولى الروسية": "ستسمح لنا (السيطرة على مارينكا) بإغلاق العديد من الطرق الإستراتيجية المهمة التي يضمن العدو من خلالها التفاعل بين وحداته ونقل القوة البشرية والذخيرة".

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وأضاف كيماكوفسكي أيضا أنه بعد تحرير مارينكا، أصبحت الاتجاهات إلى كوراخوفو وكراسنواغوروفكا وأوغليدار مفتوحة أمام القوات الروسية.

وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يوم الاثنين، خلال لقاء جمعه بالرئيس فلاديمير بوتين، أن الجيش الروسي حرر مدينة مارينكا الواقعة بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وبدوره، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزير الدفاع على تحرير مدينة مارينكا وطلب نقل عبارات الشكر والامتنان لجميع الأفراد الذين شاركوا في المعارك في جميع أوقاتها ومراحلها.

وقال بوتين في حديثه لوزير الدفاع: "أريد أن أهنئكم بهذا النجاح. انقلوا كلمات الامتنان لجميع الأفراد والمقاتلين الذين شاركوا في أوقات مختلفة وفي مراحل مختلفة (من المعارك)".

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وأكد الرئيس أن "السيطرة على مارينكا تمكننا من دفع وحدات العدو القتالية بعيدا عن مدينة دونيتسك، وأن السيطرة على هذه المنطقة المحصنة يعطي قواتنا إمكانية التقدم إلى الأمام".

المصدر: تاس+RT