بوشيلين: تحرير مدينة مارينكا سيوفر الحماية لعدد من المناطق في جمهورية دونيتسك لأهميتها الاستراتيجية

قال دينيس بوشيلين، رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إن تحرير مدينة مارينكا سيوفر المزيد من الأمن لعدد من مناطق الجمهورية، ويحمها من القصف الأوكراني.

وأوضح بوشيلين أن تحرير مدينة مارينكا سيسهم في توفير المزيد من الأمن لمنطقتي كيروفسك وبيتروفسك في الجمهورية، ما سيخفف من حجم القصف والنيران الأوكرانية التي تتعرض لها منذ 9 أعوام".

وأضاف: "بالنسبة لنا يعتبر تحرير مارينكا حدثا كبيرا للغاية نظرا لأهميتها الاستراتيجية، حيث سيوفر تحريرها الأمن والحماية ولو جزئيا لعدد من المناطق في الجمهورية، وسيسمح لسكانها بأن يتنفسوا الصعداء".

وأشار إلى أن "مدينة مارينكا كانت واحدة من أكثر النقاط التابعة للقوات الأوكرانية تحصناً، وقد ترك هذا بصماته على كل شيء".

ولفت إلى أن المدينة تعرضت لدمار كبير جراء القصف والاستهدافات الأوكرانية، وأن قرار إعادة الإعمار سيتخذ في وقت لاحق، لافتا إلى ثقته بأنه سيتخذ منحى إيجابيا.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد أعلن في الـ 25 من ديسمبر الجاري تحرير القوات الروسية لمدينة مارينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية بشكل كامل.

المصدر: تاس