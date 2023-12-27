تيموشينكو تطالب زيلينسكي بعرض خطة بديلة في ظل المأزق الذي وجدت أوكرانيا نفسها فيه

دعت رئيسة حزب "باتكيفشينا"، يوليا تيموشينكو، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى إيجاد خطة بديلة للخروج من الأزمة التي تمر بها أوكرانيا بسبب انخفاض المساعدة العسكرية من الغرب.

ووفقا لتيموشينكو، فقد تفاقم الوضع في أوكرانيا بشكل كبير، حيث انخفض حجم إمدادات الأسلحة ولم يعد هناك ما يكفي لـ"تحقيق النصر".

وقالت: "أود أن أناشد الرئيس وأطلب منه أن يعرض على البلاد خطة بديلة، وأن يعرض وسيلة للخروج من هذا الوضع الصعب والمأساوي".

وفي وقت سابق، اقترحت تيموشينكو إرسال نصف قوات الأمن الأوكرانية إلى القوات المسلحة الأوكرانية.

ووفقا لها فإن هناك مئات الآلاف منهم، وهم مدربون ويعرفون كيفية استخدام الأسلحة.

وتتكبد القوات الأوكرانية، خاصة منذ يونيو الماضي تاريخ بدء الهجوم المضاد، خسائر فادحة والأرواح والمعدات، بالإضافة إلى ذلك تراجعت إمدادات الأسلحة من الدول الغربية لكييف.

هذا وقد أعلن عدد من الدول الغربية أنها لم تعد قادرة على تزويد أوكرانيا بالأسلحة وأن مخزوناتها المخصصة لدعم قوات كييف قد نفدت.

المصدر: RT