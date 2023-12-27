رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق: نظام كييف أعلن التعبئة لابتزاز أموال إضافية من رعاته

قال رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق نيقولاي أزاروف إن كييف تسعى لتجنيد نصف مليون شخص، لطلب مساعدات جديدة من الغرب بدعوى ضرورة الحفاظ على الجيش وتمويله.

وأضاف: "الآن لا أحد يخفي ذلك، وأكد زيلينسكي في مؤتمره الصحفي أن مهمة تعبئة نصف مليون أوكراني هي المهمة الرئيسية في الوقت الحالي".

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وتابع: "أعتقد أن زيلينسكي يحتاج إلى ذلك من أجل الحصول على المال والأسلحة من الغرب. من المفترض أننا نجمع جيشا قوامه نصف مليون فرد يحتاج إلى التجهيز والتسليح. هذه تكاليف ونفقات ضخمة".

وأضاف أنه من غير المرجح أن تكون أوكرانيا قادرة على تعبئة هذا العدد الكبير من المجندين وأن تتمكن فقط من تجنيد 250-300 ألف فرد.

وقال عضو البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك في تصريحات أمس الثلاثاء إن كييف ليس لديها المال اللازم لتعبئة 500 ألف شخص.

وفي مؤتمر صحفي عقد في 19 ديسمبر، تطرق فلاديمير زيلينسكي لأول مرة لموضوع التعبئة التي ستجري على نطاق واسع في أوكرانيا بالأرقام، حيث قال أن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية طلبت منه إجراء تعبئة لتجنيد 450-500 ألف جندي إضافي. وبحسب زيلينسكي ستكلف تعبئة هذا العدد أوكرانيا 500 مليار غريفنيا (13.4 مليار دولار).

وكان قد أشار عضو لجنة الأمن القومي الأوكراني سيرغي رحمانين إلى أن التعبئة في أوكرانيا سوف تتسع لتعويض الخسائر على الجبهة.

المصدر: نوفوستي