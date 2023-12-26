قال ياروسلاف جيليزنياك عضو البرلمان الأوكراني إن كييف ليس لديها المال الكافي لتعبئة نصف مليون فرد وإرسالهم إلى القتال.

وأضاف: "أعتقد أن الرئيس كان مخطئا بعض الشيء، ليس نصف مليار غريفنيا مطلوبة لتعبئة 500 ألف شخص، ولكن أكثر من ذلك وفقا للأرقام المتوفرة لدينا. ليس لدينا هذا القدر من المال".

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وأشار إلى أن ميزانية الدفاع لعام 2024 تم تخفيضها 300 مليار غريفنيا (ثمانية مليارات دولار) مقارنة بعام 2023.

وخلص إلى القول: "الأمر واضح لا يوجد هذا القدر من المال جميع الشركاء الآخرين لن يقدموا الأموال اللازمة لذلك".

وفي مؤتمر صحفي عقد في 19 ديسمبر، تطرق فلاديمير زيلينسكي لأول مرة لموضوع التعبئة التي ستجري على نطاق واسع في أوكرانيا بالأرقام، حيث قال أن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية طلبت منه إجراء تعبئة لتجنيد 450-500 ألف جندي إضافي. وبحسب زيلينسكي ستكلف تعبئة هذا العدد أوكرانيا 500 مليار غريفنيا (13.4 مليار دولار).

وكان قد أشار عضو لجنة الأمن القومي الأوكراني سيرغي رحمانين إلى أن التعبئة في أوكرانيا سوف تتسع لتعويض الخسائر على الجبهة.

المصدر: نوفوستي