قال المتخصص في العلوم السياسية الأوكراني فاديم كاراسيف إن كييف والغرب يعملان على إعداد الرأي العام تدريجيا لإنهاء الصراع مع روسيا.

وأوضح كاراسيف في مقابلة مع قناة "بوليتيكا" على "اليوتيوب"، أنه "أولا يجب أن يكون هناك إعداد على مستوى الخطاب ... وإعداد الرأي العام لوقف "الحرب حتى تحقيق النصر".

ووفقا لكاراسيف، فإن أوكرانيا والغرب باتا نفسياً متقبلين لهزيمتهما، وأشار إلى أن المسؤولين في كييف يفكرون الآن في كيفية الخروج من الصراع مع روسيا "سياسيا ودبلوماسيا وتقنيا".

وقال إن خصوم روسيا يأسفون لأنهم أعلنوا ذات مرة "حربا حتى النهاية وحتى تحقيق النصر".

وأضاف: "لا أحد يعرف نهاية من ستكون، والمرجح أنها ستكون نهايتكِ (أوكرانيا)، وليس تلك التي تهددين بها الآخرين".

وقد فشل نظام كييف رغم الدعم الغربي في تحقيق أي تقدم على الأرض أو تحقيق اي اختراق لخطوط دفاع القوات الروسية، وتكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحة في الأرواح والمعدات بلغت عشرات آلاف القتلى وآلاف المعدات العسكرية منذ بداية ما يسمى بالهجوم المضاد في يونيو الماضي.

هذا وقد أعلنت روسيا باستمرار وفي أكثر من مناسبة استعدادها للتفاوض، لكن سلطات كييف سنت قوانين تمنع التفاوض.

كذلك حذرت موسكو من أن تزويد الغرب كييف بالأسلحة لن يؤدي إلى إطلاق مفاوضات، وأكدت أن إطالة أمد الأزمة سيؤدي إلى المزيد من تدمير أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي