روسيا تؤكد تفوقها على الدول الغربية في إنتاج الأسلحة

قال نائب رئيس الوزراء ورئيس وزارة الصناعة والتجارة الروسية دينيس مانتوروف، إن روسيا تتفوق الآن على الدول الغربية في إنتاج الأسلحة وتعتزم الحفاظ على الوتيرة العالية.

وأضاف مانتوروف في تصريح صحفي يوم الأحد: "يمكنني أن أقول إننا بدأنا في تحقيق مكاسب ورفعنا وتيرة الإنتاج في وقت أبكر من الدول الغربية".

وأوضح أن السؤال الآخر هو إلى متى سيستمر هذا السباق من حيث المبدأ، مشيرا إلى أن "روسيا تصنع في إطار برنامج تسليح الدولة، بالإضافة إلى برنامج واعد يجب الموافقة عليه في العام المقبل للفترة 2025 - 2034".

وشدد على أن الجهات المعنية وفي المقام الأول وزارة الدفاع ووزارة الصناعة والتجارة، تعمل بنشاط على التحقق من هذه المعايير وتعديلها.

هذا وقد صرح عدد من الدول الغربية بأن مخزونات الأسلحة لم تعد تكفي لتزويد أوكرانيا بما تحتاجه من أسلحة وذخيرة لتحقيق مكتسبات في المعركة مع الجيش الروسي.

المصدر: نوفوستي