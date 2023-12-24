في تصريحات مفاجئة للأوساط السياسية في أوكرانيا، دعا أليكسي أريستوفيتش المستشار السابق للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بلاده إلى التواصل مع الرئيس الروسي وتوقيع اتفاق سلام فوري.

كذلك دعا مستشار زيلينسكي السابق في حوار صحفي، الأوكرانيين إلى التخلي عن تطلعاتهم إلى أن يصبحوا جزءا من العالم الغربي، وحث على أن تقوم موسكو وكييف بتقديم دعوى مشتركة ضد الغرب.

وأوضح أن كييف الآن بحاجة إلى صنع السلام مع موسكو، مشيرا إلى أن النزاع المسلح مستمر فقط لأنه يتم بقيادة "اللجان في بروكسل وواشنطن".

ووفقا للمستشار السابق فإن النموذج الحالي لدولته "انهزم تاريخيا"، وبقيت فقط إمكانية التفاوض مع روسيا، مضيفا أن ذلك سيتم فقط إذا وصل أشخاص جدد إلى السلطة وبإمكانهم بناء نظام جديد في البلاد.

إلى ذلك اقترح أريستوفيتش أخذ زمام المبادرة إلى الرئيس فلاديمير بوتين لرفع دعوى قضائية روسية أوكرانية مشتركة ضد الدول الغربية.

تجدر الإشارة إلى أن موسكو أكدت باستمرار على استعدادها للتفاوض من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية، في المقابل يرفض نظام كييف تحت ضغوط غربية إطلاق مفاوضات مع موسكو.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو مستعدة للتفاوض حول أوكرانيا، ولكن مع الأخذ في الاعتبار الحقائق على الأرض والمصالح الأمنية الروسية.

كذلك اكدت الخارجية الروسية أن روسيا ترحب بأي مبادرة تشجع أوكرانيا على مفاوضات السلام.

المصدر: وكالات