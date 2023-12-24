قال رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق نيقولاي أزاروف إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يسمح لنظام كييف بإنهاء النزاع في أوكرانيا، لأن هزيمة زيلينسكي ستحطم طموحات بايدن وفريقه السياسية.

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وكتب أزاروف على "فيسبوك": "لن تكون هناك هدنة في أوكرانيا طالما بايدن رئيسا. لن يسمح لزيلينسكي بإنهاء الحرب لأن هزيمة نظام زيلينسكي ستحطم طموحات بايدن السياسية الذي سيحمي ويمول أتباعه في كييف في انتظار تحقيق بعض النجاحات على الأقل للقوات الأوكرانية".

وكتب صحيفة Washington Post أن اهتمام الكونغرس الأمريكي بتمويل كييف انخفض إلى حد غير مسبوق، وأن الأفضليات الأمنية الأخرى بما فيها إسرائيل والحدود الجنوبية للولايات المتحدة قد تنطوي على انتهاء المساعدة الأمريكية.

المصدر: نوفوستي