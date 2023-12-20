الخارجية الروسية: موسكو ترحب بأي مبادرة تشجع أوكرانيا على عملية السلام

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا ترحب بأي مبادرة تشجع أوكرانيا على مفاوضات السلام.

وقالت زاخاروفا ردا على سؤال حول جدوى فكرة استئناف مفاوضات اسطنبول في أوكرانيا: "إذا أرادت أنقرة إظهار مثل هذه النوايا الحسنة وتحفيز أوكرانيا نحو عملية السلام فروسيا مستعدة لذلك، نحن نرحب وأي مبادرة تشجع أوكرانيا على السلام".

وشددت زاخاروفا على أن اقتراحات التسوية السلمية "يجب ألا ترسل إلى الجانب الروسي، بل إلى الجانب الذي منع أي مفاوضات مع روسيا تحت ضغط من الولايات المتحدة."

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، إن تركيا مستعدة لإعادة تنشيط منصة إسطنبول للتوصل إلى تسوية بشأن الأزمة الأوكرانية.

وأكد أردوغان خلال تصريحات صحفية من بودابست: "نلفت الانتباه إلى ضرورة الاهتمام بجهود حل النزاع في أوكرانيا دبلوماسيا".

وأضاف: "نحن مستعدون لإعادة تنشيط مفاوضات إسطنبول نصف المكتملة، إذا كان هناك طلب من الأطراف".

كما أكد المستشار النمساوي كارل نيهامر، في وقت سابق، أن تجربة مفاوضات إسطنبول حول التسوية في أوكرانيا تعطي الأمل بإمكانية حل النزاع في المستقبل.

هذا وقال النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، في وقت سابق، أن أوكرانيا أضاعت فرصة التوصل إلى اتفاق سلام.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن التصريحات حول رغبة الولايات المتحدة إجبار روسيا على التفاوض مع أوكرانيا بشروط كييف في عام 2024، هي مجرد كلام فارغ.

المصدر: تاس