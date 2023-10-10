مستشار النمسا: مفاوضات إسطنبول تعطي الأمل لتسوية الأزمة في أوكرانيا

أكد المستشار النمساوي كارل نيهامر، في مؤتمر صحفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تجربة مفاوضات إسطنبول حول التسوية في أوكرانيا تعطي الأمل بإمكانية حل النزاع في المستقبل.

وقال نيهامر: "بذل الرئيس التركي دائما جهودا لإنهاء الحرب. وفي رأيي، أصبحت مفاوضات السلام في إسطنبول رمزا للأمل في أنه إذا تم تنفيذ هذا الشكل أو أي شكل مماثل في المستقبل، فيمكن إنهاء الحرب".

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وأفادت وكالة "بلومبرغ" في وقت سابق نقلا عن مصادر مطلعة أن أنقرة تستعد لعقد اجتماع دولي لتسوية النزاع في أوكرانيا. وأشارت إلى أن مستشاري الأمن القومي من مختلف البلدان، مساعد الرئيس الأمريكي، سيصلون إلى إسطنبول لإجراء المشاورات. لا يزال من غير المعروف ما إذا كانت الصين سترسل ممثلا.

وقالت السفارة الروسية في تركيا إنها لم تتلق معلومات أو دعوة لحضور المؤتمر الدولي حول أوكرانيا.

وعقدت موسكو وكييف مفاوضات في إسطنبول في مارس الماضي.

وأكدت موسكو باستمرار استعدادها للتفاوض حول أوكرانيا، ولكن مع الأخذ في الاعتبار الحقائق على الأرض والمصالح الأمنية الروسية.

المصدر: تاس