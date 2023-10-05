مدفيديف: الغرب يحاول "دفع" المفاوضات لإضعاف روسيا وتعزيز قوة نظام كييف

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن الغرب يحاول "دفع" عملية التفاوض التي تساهم في إضعاف روسيا في الوقت الذي يعمل فيه على تعزيز قوة أوكرانيا.

وقال مدفيديف: "مهمتهم هي دفع عملية التفاوض التي من شأنها أن تساهم في إضعاف روسيا، ومن ناحية أخرى، المساعدة في بناء قوات عدونا".

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وأشار إلى أن الجانب الروسي لا يحتاج إلى مثل هذه المفاوضات.

وأضاف أن "العلامات التي تشير إلى أن الغرب بدأ يتعب أصبحت واضحة. وهذا ينطبق أيضا على التمويل، لأنه من المستحيل إنفاق الأموال على دولة أجنبية، وهذا يثير غضب جزء كبير من السكان في أوروبا وحتى في الولايات المتحدة".

وصرح وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتو، في وقت سابق بأن سلطات البلاد فعلت الكثير لدعم أوكرانيا، وليس هناك مساحة أكبر بسبب محدودية الموارد لدى روما.

وتكبدت القوات الأوكرانية خسائر فاقت 80 ألف جندي منذ بداية ما يعرف بالهجوم المضاد، كما دمرت القوات الروسية جزءا كبيرا من الأسلحة والمعدات العسكرية التي تلقتها كييف من الدول الغربية.

وأكدت موسكو باستمرار استعدادها للتفاوض حول أوكرانيا، ولكن مع الأخذ في الاعتبار الحقائق على الأرض والمصالح الأمنية الروسية.

المصدر: RT