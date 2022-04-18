أردوغان يؤكد أن أنقرة ستواصل جهودها للتوصل إلى نتيجة مرضية لروسيا وأوكرانيا في مفاوضات اسطنبول

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستواصل جهودها للتوصل إلى نتيجة مرضية للجانبين الروسي والأوكراني وللمجتمع الدولي عبر مفاوضات اسطنبول.

وفي تصريح نقلته وكالة "الأناضول" التركية، أضاف أردوغان أن "إحلال وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا ثم تأسيس سلام دائم سيكون من أفضل الإنجازات للإنسانية جمعاء".

وتابع: "واثق كل الثقة بإمكانية التوصل إلى حل سلمي عبر الحوار على أساس المحافظة على وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها".

وأردف قوله: "الطرفان (الروسي والأوكراني) حققا تقدما ملموسا في المفاوضات لكن مشاهد بوتشا وإربين واستهداف المدنيين في كراماتورسك أرخت بظلالها على جهودنا".

وأضاف: "لا زلت أتواصل مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ونواصل جهودنا من أجل الوصول إلى نتائج إيجابية انطلاقا من محادثات اسطنبول".

واعتبر أن وساطة تركيا بين روسيا وأوكرانيا أظهرت أهمية بلاده بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

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من جانب آخر، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف في وقت سابق من اليوم، إن الجانب الأوكراني غير ثابت في المفاوضات، وموقفه متغير بشأن النقاط المتفق عليها. وحول رد فعل الكرملين على تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشأن مفاوضات كييف مع موسكو، قال بيسكوف في تصريح صحفي: "لا نريد نشر تلك الجوانب التي تمت مناقشتها خلال المفاوضات".

وأضاف أن ديناميكية التقدم في المفاوضات الروسية الأوكرانية لا تسير بشكل جيد، مشيرا إلى أن الجانب الأوكراني غالبا ما يغير موقفه بشأن القضايا التي سبق الاتفاق عليها بالفعل.

وقال: "العملية العسكرية الخاصة مستمرة. الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) قال مؤخرا إنها تسير وفقا للخطة التي تم وضعها. وفي الوقت نفسه، تتواصل الاتصالات على مستوى الخبراء في إطار عملية المفاوضات".

وفي وقت سابق، وبالتزامن مع اقتراب القوات الروسية من إحكام السيطرة على مدينة ماريوبول بجنوب شرق أوكرانيا، قال زيلينسكي إن كييف ستعلق التفاوض مع موسكو، "إذا قتلت القوات الروسية آخر العسكريين الأوكرانيين الذين يواصلون القتال في مدينة ماريوبول".

المصدر: "الأناضول" + RT + "نوفوستي"