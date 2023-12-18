قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، إن تركيا مستعدة لإعادة تنشيط منصة إسطنبول للتوصل إلى تسوية بشأن الأزمة الأوكرانية.

وأكد أردوغان، خلال تصريحات صحفية، من بودابست: "نلفت الانتباه إلى ضرورة الاهتمام بجهود حل النزاع في أوكرانيا دبلوماسيا".

وأضاف: "نحن مستعدون لإعادة تنشيط مفاوضات إسطنبول نصف المكتملة، إذا كان هناك طلب من الأطراف".

كما أكد المستشار النمساوي كارل نيهامر، في وقت سابق، أن تجربة مفاوضات إسطنبول حول التسوية في أوكرانيا تعطي الأمل بإمكانية حل النزاع في المستقبل.

هذا وقال النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، في وقت سابق، أن أوكرانيا أضاعت فرصة التوصل إلى اتفاق سلام.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن التصريحات حول رغبة الولايات المتحدة إجبار روسيا على التفاوض مع أوكرانيا بشروط كييف في عام 2024، هي مجرد كلام فارغ.

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المصدر: نوفوستي