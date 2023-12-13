بايدن يتهرب من الإجابة على سؤال حول نصح كييف ببدء المفاوضات مع موسكو

رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، تقديم إجابة واضحة على سؤال متى سيوصي كييف ببدء المفاوضات مع موسكو.

وتساءل صحافي عن استراتيجية السلطات الأمريكية والأوكرانية في العام المقبل، وفي أي مرحلة إذا فشلت سيبلغ بايدن كييف أنه “ربما حان الوقت للبدء في النظر في مفاوضات السلام”.

ورد بايدن بتصريحات حول النجاحات المزعومة التي حققتها أوكرانيا، وبحسب قوله فإن "أوكرانيا استعادت أكثر من 50% من الأراضي التي سيطرت عليها روسيا عليها منذ فبراير 2022، كما تصدت للأسطول الروسي لضمان تصدير الحبوب والمواد الغذائية إلى العالم أجمع عبر البحر الأسود"، كما أكد الرئيس الأمريكي أن “أكثر من 50 دولة تقدم مساعدات عسكرية واقتصادية وإنسانية لأوكرانيا”.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن "أكثر من 90% من مساعداتنا العسكرية لأوكرانيا يتم إنفاقها في الولايات المتحدة لتزويد أوكرانيا بالأسلحة وتجديد احتياطياتنا وتعزيز قاعدتنا الصناعية".

وشدد على أن "أفضل طريقة لضمان المزيد من المساعدة لكييف هي أن يوافق الكونغرس على طلب إدارة واشنطن الحصول على أموال إضافية في الميزانية في السنة المالية 2024 التي بدأت في الأول من أكتوبر في الولايات المتحدة".

وتجنب الرئيس الأمريكي الإجابة على سؤال الصحافي بشكل مباشر أو واضح.

وفي السياق ذاته، أكد الكرملين في وقت سابق، أن لقاء الرئيسين الأمريكي جو بايدن، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي في واشنطن اليوم لن يغير من مسار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأن ضخ المليارات لن يسعف كييف.

المصدر: RT