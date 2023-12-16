أكد النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم السبت، أن أوكرانيا أضاعت فرصة التوصل إلى اتفاق سلام.

وكتب بوليانسكي عبر حسابه على منصة "إكس": " بالنسبة لاتفاقية السلام، من المعروف أنه تم التوقيع عليها من قبل مفاوضي رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، وتم عرض نسختها من قبل رئيس روسيا فلاديمير بوتين".

وتابع: "وقد أكد العديد من الشهود هذه القصة، فضلا عن الدور المباشر للمملكة المتحدة والولايات المتحدة في إقناع زيلينسكي برفض الاتفاق. لقد أضاعت أوكرانيا فرصها في التوصل لاتفاق سلام".

في وقت سابق، أشار بوليانسكي إلى أن نظام زيلينسكي يعاني، ووفقا له، فإن الولايات المتحدة ستوقف مساعدات أوكرانيا، لأن نظام كييف سوف يسقط قريبا.

المصدر: تاس