الخارجية الروسية: قرار الاتحاد الأوروبي ببدء مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا مسيّس

اعتبرت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، أن قرار الاتحاد الأوروبي ببدء مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا هو قرار "مسيس ومشكوك فيه".

وقالت زاخاروفا، في بيان على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية تعليقا على الموضوع: "في غياب بعض رؤساء الدول والحكومات، اتخاذ هذه القرارات مشكوك فيها قانونا، ومسيسة بشكل واضح".

وأكدت أن: "بدء مفاوضات ما قبل انضمام أوكرانيا ومولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي تتعارض أيضا بشكل مباشر مع المعايير الأساسية للاتحاد الأوروبي".

وأضافت زاخاروفا: "قرار دول الاتحاد الأوروبي بالموافقة على الحزمة التالية من العقوبات ضد روسيا، والتي مثل كل العقوبات السابقة ستسبب ضررا أكبر للاتحاد الأوروبي نفسه، هو أمر سخيف أيضا".

هذا وأكد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، الخميس الماضي، أن رؤساء الدول ورؤساء الحكومات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقوا على بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا إلى التكتل، معتبرا أنها "إشارة أمل واضحة لمواطني البلدين ولقارتنا".

المصدر: نوفوستي