آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /16.12.2023/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wlwd
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
خبير أمريكي يشير إلى سببين سيؤديان إلى انهيار أوكرانيا
مستشار سابق للبنتاغون: وجود الجيش الأمريكي في العراق "كارثة استراتيجية"
تصريح فون دير لاين يكشف أين ستندلع "ثورات ملونة" جديدة في أوروبا
القوات الأوكرانية تشتكي من "خدعة" يستخدمها الجيش الروسي لتجاوز الدفاع الجوي
سبع طائرات عملاقة "روسلان" تقلع في وقت واحد لأول مرة خلال التدريبات
- الدفاعات الجوية الروسية تسقط 15 هدفا جويا جنوب مقاطعة خيرسون
- بوتين: عدد المستسلمين من الجنود الأوكرانيين ارتفع بشكل حاد في الآونة الأخيرة
- حميميم: الطيران الروسي شن غارات على مواقع لجماعات مسلحة خططت لاستهداف منشآت النفط والغاز في سوريا
- شولتس يواجه سيلا من الانتقادات على "X" بعد تعليقه على بوتين
- الدفاع الروسية: تدمير 26 مسيّرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم
- بوتين: روسيا مستمرة في تطوير قوات الردع الاستراتيجي
- غاتيلوف: الغرب ينتهج سياسة المعايير المزدوجة فيما يتعلق باللاجئين
- بوتين: الشعب الروسي وحده منبع السلطة في بلادنا
- بيسكوف: الولايات المتحدة تدرك عجز أوكرانيا على كسب الصراع