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بيسكوف: الولايات المتحدة تدرك عجز أوكرانيا على كسب الصراع

أخبار روسيا

بيسكوف: الولايات المتحدة تدرك عجز أوكرانيا على كسب الصراع
Legion-Media
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قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن الولايات المتحدة تدرك جيدا أن أوكرانيا عاجزة على إحراز النصر.

قال بيسكوف لشبكة NBC الإعلامية: "الولايات المتحدة تقول للأوكرانيين اذهبوا للموت، ولا تقلقوا سنعطيكم ما يكفي من المال والسلاح.. فقط المطلوب منكم هو السير نحو الهلاك. وأكد بيسكوف: "هم يعلمون تماما أن الأوكرانيين غير قادرين على إحراز النصر".

 

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من ناحية أخرى أشار بيسكوف إلى أن العالم أصبح أقل أمنا بعد انقطاع الحوار بين موسكو وواشنطن.

المصدر: RT

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