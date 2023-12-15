بيسكوف: الولايات المتحدة تدرك عجز أوكرانيا على كسب الصراع

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن الولايات المتحدة تدرك جيدا أن أوكرانيا عاجزة على إحراز النصر.

قال بيسكوف لشبكة NBC الإعلامية: "الولايات المتحدة تقول للأوكرانيين اذهبوا للموت، ولا تقلقوا سنعطيكم ما يكفي من المال والسلاح.. فقط المطلوب منكم هو السير نحو الهلاك. وأكد بيسكوف: "هم يعلمون تماما أن الأوكرانيين غير قادرين على إحراز النصر".

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من ناحية أخرى أشار بيسكوف إلى أن العالم أصبح أقل أمنا بعد انقطاع الحوار بين موسكو وواشنطن.

المصدر: RT