أثار تصريح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن افتتاح المناقشات حول انضمام مولدوفا وأوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، ردود فعل سلبية بين مستخدمي شبكة X الاجتماعية.

واستفسر المستخدم Dr. Strangelove ساخرا: "لم يعد ينقصنا سوى ميدان ثوري آخر في مولدوفا وجورجيا. <...> هل قررتم إنشاء منطقة دونباس الجديدة؟ هذه المرة هل ستكون بريدنيستروفيه؟".

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وقال المستخدم Politics Watch: "هنغاريا ستستخدم حق الفيتو. أوكرانيا هي واحدة من أكثر الدول فسادا على هذا الكوكب وكانت كذلك دائما. هنغاريا ستنقذ الاتحاد الأوروبي من السياسيين المتعطشين للحرب الذين يسعون إلى تسريع دخول أوكرانيا الفاسدة إلى الاتحاد الأوروبي".

وأضاف Guta Hegarty مخاطبا فون دير لاين: "لقد وضعت لتوك نهاية الاتحاد الأوروبي. هذه هي النهاية".

وقال المستخدم Justinian: "أوقفوا هذا الهراء".

وتابع المستخدم بوم بسخرية: "قرار استراتيجي. هذا يوم وضع الشاهدة على قبر الاتحاد الأوروبي. ياله من عمل عظيم!".

يوم أمس قرر زعماء دول الاتحاد الأوروبي، بدء المفاوضات بشأن عضوية أوكرانيا ومولدوفا، كما منحوا وضع الدولة المرشحة لجورجيا. وقال مصدر في بروكسل إن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان "غادر مؤقتا القاعة التي جرى فيها التصويت".

المصدر: نوفوستي