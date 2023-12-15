أوربان: هنغاريا يمكنها رفض انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي 75 مرة أخرى

قال رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان، إن بلاده لم تمنع الدول الأعضاء من اتخاذ قرار ببدء مفاوضات أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي، لأنه ستكون لديها الفرصة لوقف هذه العملية 75 مرة أخرى.

وشدد رئيس الوزراء الهنغاري، في حديث لمحطة إذاعة Kossuth، على أنه سيتم اتخاذ القرار النهائي في هذا الموضوع، من قبل برلمانات 27 دولة.

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وأضاف أوربان: "كانت الحجة الحاسمة هي أن هنغاريا لا تخسر أي شيء، مع الأخذ في الاعتبار أن 27 برلمانا، بما في ذلك البرلمان الهنغاري، يجب أن يكون لها القول الفصل في عضوية أوكرانيا".

وتابع أوربان القول: "إذا كنا لا نريد أن تصبح أوكرانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي، فإن البرلمان الهنغاري سيصوت ضد ذلك".

ووفقا له، سيستغرق الأمر وقتا طويلا، حتى يصل الموضوع إلى البرلمانات، وستكون هذه العملية طويلة جدا.

وقال أوربان: "سيكون هناك ما يقرب من 75 حالة ستتمكن فيها الحكومة الهنغارية من وقف هذه العملية".

المصدر: نوفوستي