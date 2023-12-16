إطلاق جديد لصاروخ Soyuz-2.1b من بايكونور (فيديو)

تم من مطار بايكونور الفضائي في كازاخستان إطلاق الصاروخ الحامل Soyuz-2.1b مع القمر الصناعي الثاني لرصد الأحوال الجوية Arktika-M.

وفي وقت لاحق، تم بنجاح فصل الجزء الرئيسي من الصاروخ مع قسم الدفع "فريغات" ​​والقمر الصناعي عن المرحلة الثالثة. وستستغرق عملية نقل الجهاز الفضائي إلى المدار المحدد أكثر من 4.5 ساعة.

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ويشار إلى أنه تم إنتاج القمر الصناعي "Arktika-M" على أساس منصة "Navigator" الموحدة التي تنتجها شركة لافوتشكين للصناعات الفضائية.

وستوفر الأقمار الصناعية من هذا النوع، عملية مراقبة على مدار الساعة لجميع الأحوال الجوية لسطح الأرض وبحار المحيط المتجمد الشمالي، بالإضافة إلى توفير اتصالات ثابتة وموثوقة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الأقمار الصناعية قادرة على نقل الإشارات من المنارات الراديوية للنظام الدولي للبحث والإنقاذ كوسباس-سارسات.

تم إطلاق أول جهاز من هذا النوع من مطار بايكونور الفضائي في 28 فبراير 2021. في البداية، كان من المخطط أن يتضمن النظام الفضائي قمرين صناعيين من طراز Arktika-M، ولكن في ديسمبر 2022، أعلنت شركة لافوتشكين أنه سيتم توسيع الكوكبة إلى أربعة أقمار صناعية.

المصدر: تاس