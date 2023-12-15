بوتين: روسيا مستمرة في تطوير قوات الردع الاستراتيجي

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا تواصل تطوير البنية التحتية، وتعمل على تطوير قوات الردع الاستراتيجي.

وقال بوتين في اجتماع مع زعماء الكتل النيابية، وقيادة مجلس الدوما: "من المهم أن نواصل، رغم الأحداث الصعبة الحالية، تطوير البنية التحتية، حيث أطلقنا اليوم جسرا جديدا، وهو أمر مهم للغاية، لأنه يشكل ممرا إضافيا إلى الشمال.. إلى المحيط، ونحن نعمل على تطوير قوات الردع الاستراتيجي، هذه مشاريع واسعة النطاق".

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وفي وقت سابق، أجرت قوات الردع الاستراتيجي الروسية تدريبات نووية واسعة النطاق بإشراف الرئيس بوتين.

وتم خلال التدريبات التحقق من مستوى جاهزية هيئات القيادة والتحكم العسكرية، ومهارات أفراد الإدارة والقوات العملياتية في التنظيم والسيطرة على القوات التابعة لها.

المصدر: نوفوستي+ RT