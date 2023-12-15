بوتين: الشعب الروسي وحده منبع السلطة في بلادنا

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الشعب الروسي، وحده هو مصدر السلطة في روسيا الاتحادية.

وقال بوتين في اجتماع مع رؤساء الكتل النيابية، وقيادة مجلس الدوما: "سندافع عن حرية شعبنا وسيادته وحقه في اختيار مستقبله.. فقط الشعب وحده هو المصدر الوحيد للسلطة في بلادنا".

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وصرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يستمد قوته من دعم الأغلبية الساحقة من مواطنيه، وهذا الأهم.

وأضاف بيسكوف تعليقا على الدعم الذي لاقاه قرار بوتين الترشح لولاية جديدة: "في الواقع، هناك من يؤيدون مواقف بوتين رئيسا للدولة الروسية، ومن لا يؤيدونها خارج البلاد. هذا أمر طبيعي ولكن ليس هذا المهم. الأهم أن بوتين يحظى بدعم الغالبية العظمى من أبناء الشعب الروسي. وهذه حقيقة لا تقبل الجدل على الإطلاق، وهو ما يقدره الرئيس وما يستمد منه قوته".

المصدر: نوفوستي+ RT