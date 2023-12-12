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من أين يستمد بوتين قوته؟.. الكرملين يجيب

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من أين يستمد بوتين قوته؟.. الكرملين يجيب
Globallookpress Kremlin Pool
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (صورة أرشيفية)
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قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستمد قوته من دعم الأغلبية الساحقة من سكان البلاد له، وهذا هو الأهم.

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جاء ذلك ردا على سؤال حول الدعم الذي لقيته خطوة ترشح بوتين لولاية رئاسية جديدة، حيث تابع بيسكوف: "في الواقع، هناك من يؤيد تصرفات بوتين كرئيس للدولة الروسية، وهناك من لا يؤيدها في العالم. هذا أمر طبيعي تماما، ولكن هذا ليس مهما. الأمر الأهم هو أن بوتين يلقى دعما من الغالبية العظمى من الشعب الروسي. وهذه حقيقة لا تقبل الجدل على الإطلاق، وهو ما يقدره الرئيس، وما يستمد منه القوة".

ودعا بيسكوف الصحفيين إلى عدم تقسيم سكان العالم إلى "تقدميين ورجعيين"، وتابع: "فليفعل ذلك من يرتبطون بالاستعمار القديم، وهو ما نحاربه. أما نحن فلن نقسم أحدا".

المصدر: نوفوستي

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