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بوتين يعلن عن خططه للترشح لولاية رئاسية جديدة

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بوتين يعلن عن خططه للترشح لولاية رئاسية جديدة
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن اعتزامه الترشح لولاية رئاسية جديدة.

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جاء ذلك خلال مراسم حفل مهيب بقاعة القديس غيورغي بالكرملين، بينما قام الرئيس بتسليم أوسمة النجمة الذهبية لأبطال روسيا، حيث صرح الرئيس لمقاتل العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا وبطل جمهورية دونيتسك الشعبية، أرتيوم جوغا، خلال محادثة غير رسمية، بين الرئيس والمشاركين في حفل منح أوسمة النجمة الذهبية بأنه يعتزم الترشح لولاية رئاسية جديدة.

وكانت اللجنة المركزية للانتخابات قد حددت اليوم موعد الانتخابات الرئاسية الروسية أيام 15 و16 و17 مارس المقبل، حيث قالت رئيسة اللجنة إيلا بامفيلوفا إنه قد تم اعتماد القرار الخاص بصيغة الأيام الثلاثة من قبل أعضاء لجنة الانتخابات المركزية من خلال التصويت.

يأتي ذلك بعد قرار مجلس الاتحاد إعلان موعد الانتخابات الرئاسية في روسيا يوم 17 مارس 2024.

المصدر: نوفوستي

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