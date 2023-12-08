بوتين أثناء مراسم تكريم أبطال روسيا: واجبنا معرفة الأبطال وتكريمهم

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن "مآثر المقاتلين في العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا مذهلة، وهم من مناطق وقوميات مختلفة بطول وعرض البلاد، يدافعون عن الوطن كتفا بكتف".

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جاء ذلك خلال مراسم حفل مهيب بقاعة القديس غيورغي بالكرملين، حيث قام الرئيس بتسليم أوسمة النجمة الذهبية لأبطال روسيا، فيما تابع الرئيس: "إن واجبنا معرفة الأبطال وتكريمهم".

ومن بين المكرمين: الرقيب أول مكسيم ديفياتوف، والرقيب دميتري إرمين، والملازم أول إدوارد كازيموف، والجندي ألكسندر كورنيلوف، والرقيب يوري ميزيرني، والرقيب أول ألكسندر ميخايلوف، والمقدم داشيبال مونكوزارغالوف، والرقيب إلياس محمدييف، والنقيب ميخائيل بولوشكين، والرقيب أول مكسيم بوتاشيف، والملازم أول إيليا سبونياكوف، والرقيب نيقولاي خارتشينكو، والمقدم سلطان خشيغولغوف، والعقيد أندريه شيليست، والرائد ياروسلاف ياكوبوف.

المصدر: نوفوستي