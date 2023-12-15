الدفاع الروسية: تدمير 26 مسيّرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية تمكنت من تدمير 26 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم.

وقالت في بيان: "اليوم، من الساعة 20.30 إلى الساعة 22.30 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار على أهداف في أراضي جمهورية القرم".

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وأضافت: "دمرت منظومات الدفاع الجوي الروسية 26 طائرة أوكرانية بدون طيار فوق شبه جزيرة القرم".

وفي سياق متصل، أعلنت الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن منظومات دفاعاتها الجوية دمّرت طائرات أوكرانية مسيّرة في سماء مقاطعة كورسك.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع عن إسقاط 3 مسيرات أوكرانية واعتراض ثلاث أخرى في أجواء مقاطعة بيلغورود.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة 165 ديسمبر عن سقوط أكثر من 3 آلاف جندي أوكراني خلال الأسبوع الماضي على جميع جبهات القتال، إضافة إلى إسقاط 119 طائرة مسيرة ومروحية أوكرانية.

المصدر: RT