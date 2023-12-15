 
مباشر

الدفاع الروسية تعلن إسقاط عدة مسيّرات أوكرانية في أجواء مقاطعة كورسك

أخبار العالم

الدفاع الروسية تعلن إسقاط عدة مسيّرات أوكرانية في أجواء مقاطعة كورسك
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wlue

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرات أوكرانية مسيّرة في سماء مقاطعة كورسك.

وجاء في تقرير وزارة الدفاع: "اليوم، في حوالي الساعة 18.40، تم إحباط محاولة أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيّرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي في مقاطعة كورسك أربع طائرات أخرى مسيّرة".

إقرأ المزيد
الدفاع الروسية تعلن عن خسائر القوات الأوكرانية خلال الأسبوع الماضي
الدفاع الروسية تعلن عن خسائر القوات الأوكرانية خلال الأسبوع الماضي

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع عن إسقاط ثلاث مسيرات أوكرانية واعتراض ثلاث أخرى في أجواء مقاطعة بيلغورود.

المصدر: تاس+ RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا