الدفاع الروسية تعلن إسقاط عدة مسيّرات أوكرانية في أجواء مقاطعة كورسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرات أوكرانية مسيّرة في سماء مقاطعة كورسك.

وجاء في تقرير وزارة الدفاع: "اليوم، في حوالي الساعة 18.40، تم إحباط محاولة أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيّرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي في مقاطعة كورسك أربع طائرات أخرى مسيّرة".

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وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع عن إسقاط ثلاث مسيرات أوكرانية واعتراض ثلاث أخرى في أجواء مقاطعة بيلغورود.

المصدر: تاس+ RT