سبع طائرات عملاقة "روسلان" تقلع في وقت واحد لأول مرة خلال التدريبات

قالت وزارة الدفاع الروسية، إنه تم ولأول مرة تنفيذ عملية إقلاع في وقت واحد لسبع طائرات نقل ثقيلة من طراز أنتونوف "أن-124-100" (روسلان) خلال التدريبات.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لتدريبات طيران تكتيكية لهذه الطائرة العملاقة.

وفي اللقطات ظهرت الطائرات وهي تتناوب في الإقلاع، ثم تحلق على ارتفاعات مختلفة ضمن خط رؤية واضح من بعضها البعض.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه هي المرة الأولى، التي يقلع فيها هذا العدد من طائرات النقل العسكرية في نفس الوقت.

وأوضحت وزارة الدفاع أنه خلال التمارين الجوية، تم اختبار مستوى تدريب الطيارين الشباب مع نقل الوحدات والمعدات العسكرية في وقت واحد لمسافات طويلة.

وخلال هذه التحليقات الجوية، تدرب الطيارون على الإقلاع والطيران وفق خط طيران محدد مع الهبوط في ظروف جوية صعبة خلال فترات زمنية قصيرة.

خلال التمرين، قطعت هذه الطائرات الضخمة أكثر من ألف كيلومتر. وحلقت على ارتفاع وصل إلى أكثر من أربعة كيلومترات، وبلغ متوسط ​​سرعتها 500 كم/ساعة.

و"أن-124-100" (روسلان)، هي طائرة نقل عسكرية ثقيلة. تصل قدرتها الاستيعابية إلى 120 طنا. ونطاق الطيران عند الحمولة القصوى هو 4800 كيلومتر.

المصدر:mk