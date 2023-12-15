حميميم: الطيران الروسي شن غارات على مواقع لجماعات مسلحة خططت لاستهداف منشآت النفط والغاز في سوريا

قال فاديم كوليت، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا إن الطيران الروسي أغار على مواقع مسلحين خططوا لاستهداف البنية التحتية للنفط والغاز وشبكة طرق بسوريا

وقال كوليت في مؤتمر صحفي عقده الجمعة: خططت الجماعات المسلحة غير الشرعية للقيام بأعمال تخريبية تستهدف البنية التحتية للنفط والغاز وشبكات للطرق ومواقع للقوات الحكومية السورية.

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وأضاف: "من أجل منع وقوع أنشطة مسلحة معادية، نفذ سلاح الطيران الروسي غارات جوية مكثفة على معاقل الجماعات المسلحة التي تم تحديد مواقعها في بادية "بيلايا".

المصدر: ريا نوفوستي