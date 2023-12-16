بيزنس إنسايدر: اختراع جديد في الجيش الروسي يشكل كابوسا للقوات الأوكرانية

نشرت صحيفة "بيزنس إنسايدر"، مقالا مطولا أكدت من خلاله أن الجيش الروسي يتفوق عدة مرات على الجيش الأوكراني من حيث عدد المسيرات، بالإضافة إلى أنه يستخدم شاشات إلكترونية للتمويه.

وقال العقيد المتقاعد في البحرية الأمريكية مارك كانسيان:"إن تلك الشاشات تجعل تحديد مواقع المسيرات الروسية واستهدافها أمرا صعبا".

وأضاف: "هذا الاختراع للجيش الروسي يعتبر تكيفا مع ظروف الجبهة"، بحسب الصحيفة.

وفي وقت سابق، قال يوري إغنات المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، إن الجيش الروسي يستخدم نبضات كهرومغناطيسية لمحاكاة إطلاق الصواريخ وخداع منظومات الدفاع الجوي الأوكراني.

وأضاف في مقابلة مع قناة NTA: "يستخدم العدو الصواريخ الحقيقية وكذلك الأهداف المزيفة. والمقصود هنا ما يسمى بعمل معدات الحرب الإلكترونية المعادية، حيث يقومون بنصب حواجز الكترونية، أي استخدام النبضات الكهرومغناطيسية التي تظهر على شاشات راداراتنا كأهداف، وتبدو وكأنها صواريخ كينجال من خلال مسار تحليقها ومدى سرعتها".

المصدر: نوفوستي