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بوتين: عدد المستسلمين من الجنود الأوكرانيين ارتفع بشكل حاد في الآونة الأخيرة

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بوتين: عدد المستسلمين من الجنود الأوكرانيين ارتفع بشكل حاد في الآونة الأخيرة
AP
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، إن عدد الجنود الأوكرانيين الذين استسلموا في الآونة الأخيرة ارتفع بشكل حاد.

وأوضح بوتين، خلال اجتماع مع قيادة مجلس الدوما أن "عدد العسكريين الأوكرانيين المستسلمين ارتفع بشكل كبير".

وأكد بوتين أن روسيا تواصل تطوير البنية التحتية، وتعمل على تطوير قوات الردع الاستراتيجي.

وقال بوتين، في وقت سابق، إن "طول خط المواجهة في منطقة العمليات العسكرية الخاصة يبلغ الآن ألفي كيلومتر". مؤكدا أن "القوات الروسية تعمل على تحسين موقعها على طول الخط بأكمله تقريبا".

وأشار مصدر ميداني لمراسل "تاس"، شهر سبتمبر الماضي، إلى أن حوالي 10 آلاف عسكري أوكراني استسلموا للجيش الروسي منذ منتصف الصيف بفضل الموجة الإذاعية 149.200 "فولغا".

كما قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن بعض زعماء الدول الغربية المرموقين يرسلون لموسكو إشارات للحديث بشأن أوكرانيا.

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المصدر: RT

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