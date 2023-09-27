"تاس": 10 آلاف عسكري أوكراني استسلموا منذ منتصف الصيف بفضل موجة إذاعية خاصة

قال مصدر ميداني لمراسل "تاس"، إن حوالي 10 آلاف عسكري أوكراني استسلموا للجيش الروسي منذ منتصف الصيف بفضل الموجة الإذاعية 149.200 "فولغا".

وأضاف المصدر: "حتى الآن أكثر من 10 آلاف جندي أوكراني اختاروا الحياة واستخدموا التردد 149.200 فولغا لتسليم أنفسهم للجيش الروسي. ويتم تقديم الطعام بشكل دوري يوميا لهؤلاء الأسرى وهم يتلقون كل الرعاية الطبية اللازمة".

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وأشار المصدر إلى أن هذه الموجة تعمل في كافة مناطق العملية العسكرية الخاصة.

وشدد المصدر على أن عدد المستسلمين تزايد في الآونة الأخيرة، ويحدث ذلك أيضا بفضل نشاط الحركة السرية الموالية لروسيا، والتي ينشر ممثلوها في المدن والقرى التي يسيطر عليها الجيش الأوكراني، معلومات حول إمكانية الاستسلام في منطقة العملية العسكرية الخاصة. وقال: "وقعت مثل هذه الحالات فعلا في رابوتينو. استخدم عسكريون أوكرانيون التردد 149.200 فولغا واستسلموا في مجموعات كاملة".

يتم استخدام موجة الراديو 149.200، والتي يمكن الوصول إليها من أي جهاز راديو رقمي، حتى يتمكن العسكريون الأوكرانيون من إبلاغ الجانب الروسي برغبتهم في الاستسلام.

المصدر: تاس