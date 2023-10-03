مستشار ترامب السابق: جنود كييف يستسلمون بالجملة للجيش الروسي

أكد دوغلاس ماكغريغور مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن جنود قوات كييف يستسلمون بالجملة للجيش الروسي خلال الأشهر القليلة الماضية، وأن وتيرة استسلامهم ستزداد.

إقرأ المزيد

جاء ذلك في حديث ماكغريغور لقناة Judging Freedom، على موقع "يوتيوب"، ويديرها القاضي أندريو نابوليتانو، حيث تابع أن هناك العديد من الفيديوهات التي تؤكد استسلام أفراد الجيش الأوكراني للجيش الروسي، وأعرب عن توقعه أن يستمر ذلك، وقال: "ربما بمرور الوقت سوف يزداد الوضع سوءا".

وأشار ماكغريغور إلى أن هناك الكثير من العناصر الأجنبية في الجيش الأوكراني ممن يديرون العمليات من أماكن مختلفة، ويدفعون الأوكرانيين للقتال، وذلك في ظل انعدام ثقة بين الجنود الذين يطلب منهم القتال، والضباط الذين يقودونهم، ويتابع: "لدرجة أنهم خفضوا عدد المجموعات العسكرية إلى 3-4 أشخاص لكل مجموعة تجنبا لتشكيلات أكبر قد تنظم تمردا. إنه وضع رهيب، فيما يتم إلقاء الأفراد ببساطة، وبشكل منهجي، فيما يسمى بمفرمة اللحم".

المصدر: YouTube