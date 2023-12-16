استسلام ستة من حرس الحدود الأوكرانيين

قال مصدر أمني لـ"نوفوستي"، إن ستة من حرس الحدود الأوكراني استسلموا للجيش الروسي على اتجاه كورسك.

وأشار المصدر إلى أنه تم نقل الأسرى الستة إلى داخل الأراضي الروسية، ويجري التحقيق معهم في الوقت الراهن.

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ولم يقدم المصدر أية تفاصيل أخرى عن الأسرى ولا عن كيفية استسلامهم.

في وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العسكريين الأوكرانيين بدأوا في الاستسلام بشكل أكثر فأكثر في الفترة الأخيرة.

في الشهر الماضي، تم تشكيل كتيبة "بوغدان خميلنيتسكي"، وهي الوحدة الأولى المكونة من أسرى حرب أوكرانيين سابقين، وأدى أفراد الكتيبة قسم الولاء لروسيا.

المصدر: نوفوستي