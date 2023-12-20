لافروف: أفكار الجامعة العربية لحل الأزمة الأوكرانية مثيرة للاهتمام

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن روسيا ترحب بأي أفكار بناءة، بما في ذلك أفكار جامعة الدول العربية لحل الأزمة الأوكرانية، التي تجدها "مثيرة للاهتمام".

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جاء ذلك ضمن تصريحات الوزير خلال مؤتمر صحفي عقب الدورة السادسة لمنتدى التعاون الروسي العربي في المغرب، حيث تابع الوزير: "إن روسيا ترحب بأي أفكار بناءة، بشأن كيفية تهيئة الظروف لحل عادل للصراع الأوكراني على أساس القانون الدولي، بما في ذلك أفكار جامعة الدول العربية".

وأشار الوزير إلى أن البيان الذي اعتمده منتدى التعاون الروسي العربي يؤكد على ذلك، لكن روسيا، وفي المقام الأول، "تطالب بحقوق الأقليات القومية على أساس الحقوق التي تتعلق بمجال الأمن والمصالح المشروعة وأمن كل دولة".

المصدر: تاس