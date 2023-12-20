آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /20.12.2023/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wms3
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
- ما المميز في منظومات "بانتسير إس إم" الروسية المطوّرة؟
- روسيا.. الكشف عن روبوت عسكري جديد بمواصفات مميزة
- زاخاروفا: تكامل روسيا وبيلاروس الرد الأمثل على أنشطة الناتو
- غافريلوف: المزيد من الدبلوماسيين الأوروبيين أصبحوا يدركون أهمية المبادرات الأمنية الروسية
- محلل عسكري روسي: الولايات المتحدة تعمل على تطوير أسلحة دمار شامل جديدة
زيلينسكي: أوكرانيا ستقيم المساعدات الألمانية بناء على الأفعال وليس فقط على الأقوال
- بوتين: أوكرانيا سلكت طريق الإرهاب بدعم أجهزة الاستخبارات الأجنبية
- المعارضة الفرنسية ترفض انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي
- زيلينسكي يبرر فشل "الهجوم المضاد" بعدم "السيطرة على السماء"
- الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا روسيا بشأن مكافحة تمجيد النازية
- صحفي في"وول ستريت جورنال" يرشح بوتين للفوز بلقب الجيوسياسي الأول لهذا العام
- بوتين يدعو أجهزة أمن الدولة لقطع دابر أي محاولات خارجية لزعزعة استقرار روسيا