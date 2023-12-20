الرئيس الصيني: حققنا المهمة مع الرئيس بوتين قبل الموعد المحدد

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال لقاء رئيس وزراء روسيا ميخائيل ميشوستين، إنه تم قبل الموعد المحدد تحقيق مهمة زيادة حجم التجارة الثنائية بين روسيا والصين إلى 200 مليار دولار.

وأعلن الرئيس الصيني، أن حجم التجارة الثنائية بين الدولتين، بحلول نهاية عام 2023، وصل إلى 218.28 مليار دولار.

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وأضاف شي جين بينغ: "تم قبل حلول الموعد المحدد، إنجاز المهمة التي حددناها أنا و(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين قبل خمس سنوات لرفع حجم التجارة الثنائية إلى 200 مليار دولار".

وشدد الرئيس الصيني على أن ذلك، يعكس الديناميكية الإيجابية للتعاون بين البلدين.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الروسي خلال اللقاء، أن التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا والصين، تجاوز التحديات الصعبة في عام 2023.

ونوه بأن حجم التبادل التجاري بين روسيا الاتحادية والصين، بلغ نحو 18 تريليون روبل، أو 1.5 تريليون يوان صيني.

وأكد رئيس الوزراء، أن روسيا والصين حققتا نتائج جيدة في قطاع الاستثمار، حيث يجري حاليا تنفيذ 80 مشروعا مشتركا تبلغ قيمتها حوالي 20 تريليون روبل.

وذكر ميشوستين أن الدولتين تحولتا في التسويات المتبادلة، بالكامل إلى العملات الوطنية. وأضاف رئيس الوزراء الروسي: "أكثر من 90% من المدفوعات تتم بالروبل واليوان".

ويشار إلى أن ميشوستين يترأس الوفد الروسي الذي يقوم بزيارة عمل للصين منذ 19 ديسمبر.

يوم أمس، التقى ميشوستين مع رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية لي تشيانغ. وفي ختام المباحثات، وقع الطرفان على عدة وثائق.

وفي وقت سابق، ذكر مصدر في الحكومة الروسية أنه سيتم خلال اتصالات الوفد الروسي في الصين، النظر في تطوير العلاقات الروسية -الصينية القائمة على الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي. وسيتم إيلاء اهتمام خاص لتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي وتعزيز المشاريع المشتركة الكبيرة في مختلف المجالات.

المصدر: تاس