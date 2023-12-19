ميشوستين يلتقي بنظيره الصيني في بكين

بدأ رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين زيارته للعاصمة الصينية بكين اليوم، باجتماع مع رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية لي تشيانغ.

وبعد ذلك ستتواصل المفاوضات بين الطرفين، بمشاركة الوفود بشكل موسع.

وخلال الاجتماع ستتم مناقشة القضايا الراهنة في تطوير العلاقات الثنائية مع التركيز على التعاون العملي والتبادلات الإنسانية وبين الأقاليم.

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ويرافق رئيس الحكومة، وفد يضم النائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلوسوف، ونواب رئيس الوزراء تاتيانا جوليكوفا وألكسندر نوفاك وديمتري تشيرنيشينكو، نائب رئيس الوزراء والمبعوث المفوض لرئيس الاتحاد الروسي إلى الشرق الأقصى يوري تروتنيف، ووزيرة الثقافة أولغا ليوبيموفا ووزير الرياضة أوليغ ماتيتسين ووزير الصحة ميخائيل موراشكو. ويضم الوفد وزراء التنمية الاقتصادية والنقل والمالية مكسيم ريشتنيكوف وفيتالي سافيليف وأنطون سيلوانوف، وكذلك رئيس هيئة الرقابة الزراعية "روسيلخوزنادزور" سيرغي دانكفيرت، ورئيس مصلحة الجمارك الفيدرالية رسلان دافيدوف، ورئيس "روساتوم" أليكسي ليخاتشيف، والنائب الأول لرئيس البنك المركزي فلاديمير تشيستيوخين، ورئيس شركة "نوفاتيك ليونيد" ميخلسون وآخرين.

وخلال اللقاء مع نظيره الصيني، أعرب ميشوستين، عن تعازيه بخصوص ضحايا الزلزال الذي وقع مؤخرا في مقاطعتين في شمال غرب الصين.

وأكد رئيس الحكومة الروسية، أن موسكو مستعدة، إذا لزم الأمر، لتزويد الشركاء الصينيين بالمساعدة اللازمة لإزالة عواقب الكارثة.

وقال: "بقرار من الرئيس فلاديمير بوتين، نحن على استعداد للمساعدة في التخلص من عواقب الزلزال من خلال وزارة الطوارئ الروسية، إذا احتاج أصدقاؤنا الصينيون إلى ذلك".

المصدر: تاس