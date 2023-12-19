ارتفاع أعداد القتلى وتدمير وتضرر ما يقرب من 5 آلاف منزل جراء الزلزال في الصين (صور)

ارتفع عدد القتلى من 116 إلى 118 جراء الزلزال في شمال غرب الصين، كما أدى الزلزال إلى تدمير أو تضرر ما يقرب من 5 آلاف منزل.

Globallookpress Ma XipingXinHua

وقد شعر بالزلزال مركز الإدارة لمقاطعة مدينة لانتشو وعدد من القرى الأخرى، بحسب الموقع الإلكتروني لحكومة المقاطعة. وفي مركز الزلزال وقعت مناطق مقاطعة جيشيشان – باوآن – دونغشيانغ – سالار ذاتية الحكم في ولاية لينشيا-هوي ذاتية الحكم، وقد قتل 105 أشخاص، وأصيب 186، ودمر وتضرر 4782 منزلا. وفي مقاطعة تشينغهاي المجاورة، قتل 13 شخصا، واعتبر 20 آخرون في عداد المفقودين.

Globallookpress Ma XipingXinHua

وقد أرسل رجال الإنقاذ ورجال الإطفاء وضباط الشرطة والأطباء إلى قرية ليوغو المدمرة والقرى المحيطة بها، كما شاركت وحدات من جيش التحرير الشعبي الصيني وتشكيلات من الشرطة الشعبية المسلحة (المماثلة للقوات الداخلية)، وتم تنظيم العمل من أجل التسليم العاجل للمواد الأساسية، بما في ذلك الخيام والأسرة القابلة للطي والبطانيات والمواقد المحمولة.

Globallookpress Ma XipingXinHua

Globallookpress Zhang HongxiangXinHua

وتتعقد عمليات البحث والإنقاذ بسبب الظروف الجبلية المرتفعة، وفي الليل وقت وقوع الزلزال، انخفضت درجة الحرارة في الخارج إلى 14 درجة تحت الصفر. وبحسب الأرصاد الجوية، قد ترتفع درجة الحرارة خلال الأيام العشرة المقبلة في منطقة الزلزال إلى 5 درجات خلال النهار، وتنخفض إلى 14 تحت الصفر ليلا. ويبلغ متوسط الارتفاع في المنطقة الجبلية التي وقع فيها الزلزال ألفي متر فوق مستوى سطح البحر.

المصدر: تاس