مقتل 86 شخصا على الأقل في زلزال بقوة 6.2 درجات ضرب شمال غربي الصين (فيديو)

قالت وسائل إعلام صينية مساء يوم الاثنين، إن 86 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم جراء زلزال بقوة 6.2 درجات ضرب شمال غربي البلاد.

وضرب زلزال قوته 6.2 درجات الصين، مساء الاثنين، تحديدا مقاطعة غانسو في شمال البلاد، وفق ما أفاد المعهد الأمريكي للدراسات الجيولوجية.

ووقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات على مسافة نحو مائة كلم من عاصمة المقاطعة لانغشو في الساعة 23.59 بالتوقيت المحلي (15.59 ت غ)، حسب المصدر نفسه.

وشهدت العديد من المناطق في قانسو وتشينغهاي هزات قوية.

وذكرت وكالة "شينخوا" أن بعض المنازل انهارت بعد أن ضرب الزلزال محافظة جيشيشان.

وأشارت الوكالة إلى أن العديد من الناس في محافظتي جيشيشان ويونغجينغ، خرجوا للشوارع بعد الزلزال.

وتقع المحافظة عند تقاطع مقاطعتي قانسو وتشينغهاي على بعد حوالي 200 كم من حاضرة المقاطعة لانتشو.

وفي أغسطس ضرب زلزال سطحي بقوة 5.4 درجة شرق البلاد، وأسفر عن إصابة 23 شخصا وتسبب بانهيار عشرات المباني، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام صينية