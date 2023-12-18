عشية وصول ميشوستين.. بكين تعبر عن أملها بتعميق الشراكة الاستراتيجية مع روسيا

أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن الجانب الصيني يأمل بتعميق التعاون بين روسيا والصين من خلال الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إلى الصين.

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وقال وانغ يي في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "نأمل بتعميق التعاون بين الجانبين وتوسيع التبادلات الإنسانية والإقليمية وكذلك مواصلة تعميق الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين الصين وروسيا في العصر الجديد من خلال هذا الاجتماع لرئيسي الوزراء".

وأضاف أن الجانبين سيجريان أثناء اللقاء المرتقب تبادلا عميقا للأراء حول التعاون في مجال الأعمال والعلاقات الثنائية والمسائل الأخرى المهمة بالنسبة للطرفين.

وأشار إلى أن العلاقات الروسية الصينية تحافظ على "تنمية صحية ومستقرة" تحت القيادة الاستراتيجية للرئيسين الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين.

ومن المخطط أن يقوم رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في 19-20 ديسمبر الجاري بزيارة عمل إلى الصين حيث سيلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ.

المصدر: نوفوستي