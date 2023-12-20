"مراسلون بلا حدود" ترفض التعليق على تجاهل مقتل مراسلين عسكريين روسيين اثنين هذا العام

رفضت منظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية التعليق على عدم إدراج المراسلين العسكريين الروسيين روستيسلاف جورافليوف وبوريس مقصودوف في قائمة القتلى في أوكرانيا عام 2023.

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وأرسلت وكالة "نوفوستي بعد نشر تقرير المنظمة في الأسبوع الماضي طلبا للتعليق على هذا الوضع. ووعدت المتحدثة باسم المنظمة إيلينا غارسيا في البداية بتوجيه الطلب إلى الموظف المسؤول عن منطقة روسيا وشرق أوروبا، ثم قالت عدة مرات إن "الجميع منشغلون" و"لا يمكن لأحد التعليق".

وفيما بعد صرحت غارسيا بأن تلقي أي تعليق بهذا الشأن "أمر مستحيل". وأضافت في مكالمة هاتفية: "لا نقدم تعليقات مثل هذا النوع لوسائل الإعلام. وهذا يتعارض مع سياستنا التحريرية"، دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

وقتل المراسل العسكري روستيسلاف جورافليوف في منطقة زابوروجيه في نهاية يوليو الماضي في قصف مدفعي أوكراني باستخدام ذخائر عنقودية محظورة. أما المراسل بوريس مقصودوف فتم في نوفمبر الماضي إصابته بجروح خطيرة خلال هجوم أوكراني باستخدام مسيرة على مجموعة من الصحفيين الروس الذين كانوا يعدون تقارير في منطقة زابوروجيه. وتوفي مقصودوف متأثرا بجراحه وهو في طريقه إلى مستشفى بمدينة دجانكوي.

ويحتوي التقرير السنوي الذي تنشره منظمة "مراسلون بلا حدود" على معلومات عن الصحفيين الذين قتلوا أثناء أداء واجبهم في عام 2023. وبحسب المنظمة، منذ بداية النزاع المسلح في أوكرانيا، قتل 11 صحفيا، اثنان منهم هذا العام وهما الصحفي في وكالة "فرانس برس" أرماند سولدن، والصحفي الأوكراني بوغدان بيتيك، لكنها لم تقدم أي معلومات حول وفاة جورافليوف ومقصودوف.

المصدر: نوفوستي