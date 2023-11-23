وفاة مراسل "روسيا 24" بوريس مقصودوف متأثرا بجروحه جراء قصف أوكراني

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أفاد الصحفي الروسي فلاديمير سولوفيوف بوفاة مراسل قناة "روسيا 24" بوريس مقصودوف، متأثرا بإصابته أمس الأربعاء جراء قصف أوكراني استهدف فريقا صحفيا في مقاطعة زابوروجيه.

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وقال سولوفيوف عبر قناة "سولوفيوف لايف": "لقد تبلّغنا للتو بأخبار مأساوية... توفي زميلنا بوريس مقصودوف في الساعة السادسة صباحا متأثرا بجروحه رغم محاولات الأطباء الحثيثة لإنقاذه".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الأربعاء استهداف قوات كييف فريقا صحفيا كان يعد تقريرا مصورا حول قصف القوات الأوكرانية لمقاطعة زابوروجيه بذخائر عنقودية.

وأضافت أن مراسل "روسيا 24" بوريس مقصودوف أصيب بجروح خطرة وتم إجلاؤه عن المنطقة للعلاج.



المصدر: نوفوستي